البرلمان الليبي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري بعد الاستفتاء على الدستور

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، قوله إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لن تجري إلا بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.

وقال صالح، للوكالة الروسية: "مجلس النواب سيصدر، خلال الأيام المقبلة، قانون الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وقانون الاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن مجلس النواب يتوجه لإقرار هذه القوانين.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: "نحن في انتظار قرار المحكة العليا التي حددت جلسة يوم 21 يناير الجاري، للنظر في الطعن بمشروعية إحالة مشروع الدستور إلى البرلمان.. في كل الأحوال سنصدر قانون الاستفتاء".

وحول تصريحات بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي تفيد بأن مجلس النواب يعمل على عرقلة تبني الدستور الليبي وإصدار قانون الاستفتاء، قال صالح :" هذا غير صحيح، التأخير كان لإعطاء فرصة للهيئات القضائية لتقول كلمتها"

وفي أبريل 2014 باشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أعمالها، وأنجزت المسودة الأولى في ديسمبر من العام ذاته، وانتهت الهيئة من صياغة مشروع الدستور في يوليو 2017، وقدمته لمجلس النواب من أجل تحديد موعد استفتاء شعبي عام.

المصدر: سبوتنيك

علي الخطايبة