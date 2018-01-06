العاهل السعودي يأمر بإطلاق "الجيراني" على شارع في المملكة

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني، الذي قتله خاطفوه، على أحد الشوارع في المملكة.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، إلى أن المرسوم الملكي يقضي بإطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه وله منزل به بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولد فيها الشيخ المغدور.

وقال آل الشيخ: "يأتي إطلاق اسم الشيخ على هذا الشارع تقديرا من القيادة السعودية، وعلى رأسها جلالة خادم الحرمين وولي عهده لتضحيات أبناء الوطن وتخليدا لذكراهم".

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تجدر الإشارة إلى أن القاضي الجيراني اختطف في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم أمام منزله في بلدة تاروت، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية حينها، أن التحقيقات المكثفة في القضية أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بالتورط في رصد ومراقبة القاضي قبل اختطافه، علاوة على ثلاثة آخرين كانوا ضمن قائمة المطلوبين.

المتحدث الأمني: يهيب بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة، وهم (محمد حسين علي آل عمار ، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) إلى سرعة الإبلاغ على الهاتف (990) علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.#واسpic.twitter.com/c5UQYE7QSR — واس (@spagov) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وتولى القاضي الجيراني منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف في أكتوبر/تشرين الأول 2010، واعتدي عليه 3 مرات قبل خطفه وقتله.

المصدر: سبق + وكالات

هاشم الموسوي