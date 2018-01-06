"أحرار الشام" يشن هجوما فاشلا على عسكريين روس في حمص

ذكر موقع "روسكايا فيسنا" أن أحد مقار الجيش السوري في حمص قد تعرض لاعتداء فاشل بطائرة بلا طيار وأن الإرهابيين أرادوا استهداف خبراء روس مشرفين في المبنى على تدريب عسكريين سوريين.

وأفاد بيوتر كيريلوف مراسل "روسكايا فيسنا" من سوريا بأن مسلحي تنظيم ما يسمى بـ"أحرار الشام"، قد حاولوا في الـ2 من الشهر الجاري استهداف موقع عسكري سوري كان يشرف فيه عسكريون روس على تدريب نظرائهم السوريين على نزع الألغام وتفكيك العبوات الناسفة".

وأضاف: "جنود الحواجز المناوبة في محيط الموقع السوري، رصدوا طائرة بلا طيار تقترب على ارتفاع منخفض من الموقع، وسارعوا إلى استهدافها وإسقاطها".

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يذكر أن روسيا قد أرسلت إلى سوريا روبوتات وفرقا لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة، ويعكف خبراء الهندسة الروس على تطهير جميع المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهابيين، كما يستمر الجانب الروسي في تدريب العسكريين السوريين على تفكيك الألغام والمتفجرات التي خلّف الإرهابين الآلاف منها في المناطق التي خضعت لسيطرتهم.

المصدر: "روسكايا فيسنا"

صفوان أبو حلا