السودان: والي كسلا يصدر قرارا بإغلاق جميع المعابر مع أريتريا

أفادت "وكالة السودان للأنباء" الرسمية بأن والي كسلا آدم جماع آدم أصدر قرارا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع أريتريا (الواقعة شرق السودان)

وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ استنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 50 لسنة 2017 والخاص بإعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن القرار بات نافذا اعتبارا من مساء أمس لحين إصدار توجيهات أخرى.

وتابعت أن حركة الدخول والخروج عبر "معبر اللفة" الحدودي لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: سونا

علي جعفر