اصطدام طائرة كويتية بأخرى على المدرج في نيويورك

تعرّضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية السبت، لحادث تصادم بطائرة أخرى، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار (جي إف كي) الدولي في نيويورك.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الطائرة كانت في حالة وقوف قبيل الإقلاع، واصطدمت بها طائرة أخرى، مضيفة أن الحادث أسفر عن حدوث أضرار خفيفة في مؤخرة الطائرة دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأوضحت الوكالة أنه تم إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق حتى يتم توفير البديل لهم.

وكانت إدارة مطار (جي إف كي) الدولي في مدينة نيويورك قالت في بيان مساء الخميس، إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية نظرا للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وطلبت الإدارة من المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا قالوا إنها للطائرة يظهر فيها تهشم أجزاء في مؤخرتها.

المصدر: وكالات