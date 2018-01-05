وزير الخارجية المصري الأسبق: النظام السوداني فشل في ضرب علاقة الشعبين المصري والسوداني

اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو مجلس النواب المصري، أن النظام السوداني فشل في ضرب العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني تماما.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام ثاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس: "الإعلام المصري تراشق مع الإعلام السوداني خلال المرحلة الأخيرة، والسودان ترى أن ذلك يضر بالعلاقات".

وأضاف أن الإعلام لابد أن يبتعد عن التدخل في العلاقات بين مصر والسودان، لأن الدبلوماسية قادرة على إدارة هذا الملف بشكل كبير للغاية، لافتَا إلى أن استدعاء السودان لسفيرها في القاهرة ليس له أي مبرر، لكنه يوحي بأن السودان دخل في ترتيبات إقليمية تستعدي مصر، ومصر قادرة على مواجهة هذه الترتيبات.

وأشار إلى أن السفير المصري في السودان في إجازة عادية بالقاهرة، وقد تطول ردّا على استدعاء السودان لسفيرها في القاهرة.

ولفت إلى أن السودان تتحدث على أن مصر تنظر إليها بشكل متعالي، ويتحدثون على أنهم دولة ذات سيادة، لافتَا إلى أن مصر تتصرف بمثابة الشقيق الأكبر.

المصدر: وكالات