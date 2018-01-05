جرحى في سقوط حاجز زجاجي في أحد مدرجات ستاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية لخليجي - 23
أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بسقوط حاجز أحد مدرجات ملعب جابر الدولي، نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة "خليجي23".
وذكرت الوكالة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث داخل الملعب للتعامل مع الإصابات.
سقوط حاجز في احد مدرجات استاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية ل(خليجي23) https://t.co/ELoxpxLr1Hpic.twitter.com/gQfMdQmcd6— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 5 января 2018 г.
#شاهد— الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) 5 января 2018 г.
إسعاف جميع المصابين #العُمانيين في انهيار جانب من مدرجات استاد #جابر في #الكويت وتم نقلهم إلى المستشفيات#خليجي_23#عمان_الإمارات_الفوز_واحد#الامارات_عمان@abdalmlikalgiz1pic.twitter.com/XTtBzGA59F
#عاجل— مصدر الخبر (@SaudiNewsSource) 5 января 2018 г.
انهيار جزء من مدرجات استاد جابر الدولي خلال الاحتفالات بلقب #خليجي_23 الذي جمع #عمان و #الامارات و إصابة عدد من الجماهير.#عُمان#فيديو#الكويت#الامارات_عمانpic.twitter.com/NnicLYFFPV
تجدر الإشارة إلى أن ملعب جابر الدولي، كان قد شهد اليوم المباراة النهائية لبطولة "خليجي 23"، حيث أحرز المنتخب العماني لقب كأس الخليج بفوزه على نظيره الإماراتي.
المصدر: كونا