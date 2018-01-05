جرحى في سقوط حاجز زجاجي في أحد مدرجات ستاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية لخليجي - 23

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بسقوط حاجز أحد مدرجات ملعب جابر الدولي، نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة "خليجي23".

وذكرت الوكالة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث داخل الملعب للتعامل مع الإصابات.

سقوط حاجز في احد مدرجات استاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية ل(خليجي23) https://t.co/ELoxpxLr1Hpic.twitter.com/gQfMdQmcd6 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 5 января 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن ملعب جابر الدولي، كان قد شهد اليوم المباراة النهائية لبطولة "خليجي 23"، حيث أحرز المنتخب العماني لقب كأس الخليج بفوزه على نظيره الإماراتي.

المصدر: كونا