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جرحى في سقوط حاجز زجاجي في أحد مدرجات ستاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية لخليجي - 23

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جرحى في سقوط حاجز زجاجي في أحد مدرجات ستاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية لخليجي - 23
كونا
جرحى بسقوط حاجز في أحد مدرجات ستاد جابر الدولي
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بسقوط حاجز أحد مدرجات ملعب جابر الدولي، نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة "خليجي23".

وذكرت الوكالة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث داخل الملعب للتعامل مع الإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن ملعب جابر الدولي، كان قد شهد اليوم المباراة النهائية لبطولة "خليجي 23"، حيث أحرز المنتخب العماني لقب كأس الخليج بفوزه على نظيره الإماراتي.

المصدر: كونا

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