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نجاة رئيس هيئة الأركان اليمنية من انفجار لغم

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نجاة رئيس هيئة الأركان اليمنية من انفجار لغم
Reuters Ali Owidha
صورة أرشيفية
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أصيب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الجنرال طاهر العقيلي بجروح، بعد انفجار لغم أرضي تحت السيارة التي كان يستقلها على مقربة من الحدود مع السعودية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المصدر قوله: "رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، أصيب بجروح نتيجة انفجار لغم تحت السيارة التي كانت تقله في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف".

وأضاف المصدر: "رئيس الأركان أصيب بجروح في يده، ونقل إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة". مشيرا إلى أن "رئيس الأركان كان برفقه اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف في السيارة، ونجا بدوره من الانفجار".

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن "رئيس الأركان اليمنية كان يرافقه في موكبه كل من قائد لواء النصر ورئيس هيئة الأسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد محمد الولي، والعميد علي محسن الهدي قائد اللواء 101 مشاة، والعميد الركن طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة".

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يذكر أن الجيش اليمني أعلن في وقت سابق، عن تحقيقه تقدما كبيرا في مديرية خب والشغف في محافظة الجوف، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين.

المصدر: نوفوستي + وكالات

أحمد باديان

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