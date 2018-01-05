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راتب حسن نصرالله يثير حفيظة الحكومة الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

راتب حسن نصرالله يثير حفيظة الحكومة الإسرائيلية
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علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقابلة الأخيرة مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وبالتحديد حول الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

وغير مصدّق كتب جندلمان في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر متسائلا، كيف لأمين عام لأغنى تنظيم في العالم أن يتقاضى 1300 دولا شهريا فقط.

 وعلق جندلمان في تغريدة أخرى، مستغلا الفرصة للهجوم على الحزب وأمينه، بأن الحزب يصرف الأموال الطائلة التي يتقاضاها على دفع رواتب ضخمة لقادته وتمويل عملياته.

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كم يبلغ راتب حسن نصرالله

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله  رد على سؤال في مقابلة أجرتها معه قناة الميادين اللبنانية حول الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الحزب، قائلا إنه يبلغ حوالي 1300 دولار مع بعض الاقتطاعات منه لصالح "المقاومة".

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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