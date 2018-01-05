راتب حسن نصرالله يثير حفيظة الحكومة الإسرائيلية

علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقابلة الأخيرة مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وبالتحديد حول الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

وغير مصدّق كتب جندلمان في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر متسائلا، كيف لأمين عام لأغنى تنظيم في العالم أن يتقاضى 1300 دولا شهريا فقط.

حتى نصرالله لم يصدق نفسه عندما زعم ضاحكا أنه يتقاضى راتبا 1300 دولار فقط من حزب الله. للعلم: #حزب_الشيطان هو أغنى تنظيم إرهابي في العالم! مدخولاته السنوية تقدر ب-1.1 مليار دولار ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل وتورط #حزب_اللات بتجارة المخدرات وبغسيل الأموال. pic.twitter.com/yOWMOHNHeC — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 4 января 2018 г.

وعلق جندلمان في تغريدة أخرى، مستغلا الفرصة للهجوم على الحزب وأمينه، بأن الحزب يصرف الأموال الطائلة التي يتقاضاها على دفع رواتب ضخمة لقادته وتمويل عملياته.

حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى. يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد ال-1 وال-3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 4 января 2018 г.

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وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رد على سؤال في مقابلة أجرتها معه قناة الميادين اللبنانية حول الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الحزب، قائلا إنه يبلغ حوالي 1300 دولار مع بعض الاقتطاعات منه لصالح "المقاومة".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله