هزات أرضية تضرب منطقة تضم أكبر سدود السودان

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان، الخميس، عن رصد هزات أرضية لأيام متتالية بشمال السودان فاقت 5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة مروي التي تضم أحد أكبر السدود في السودان.

ووفقا لصحيفة سودان تريبيون، ذكرت الهيئة أنها رصدت هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي منذ الأول من يناير، واستمرت بصورة متقطعة بدرجات متفاوتة في الأيام الماضية، بينما رصدت الخميس هزة بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في إدارة السد رفضوا التعليق واكتفوا بالتأكيد على أن السد مزود بأجهزة إنذار مبكر.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية محمد أبو فاطمة، أن هذه الحركات تنشط من فترة لأخرى قرب النيل وفي منطقة شمال "محمد قول" لوجود بعض التقاطعات الجيولوجية، كما أن هناك هزات أرضية رصدت بالجزائر تكون مصاحبة للحركات الأرضية في القارة الإفريقية.

المصدر: "صدى البلد"