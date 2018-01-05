قتلى في هجوم لداعش شمال سيناء

قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية، في كمين أعده مسلحو تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" على الطريق الدولي، غرب مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إن أمين شرطة من إدارة الأمن العام، وعريف شرطة ومجندا قتلوا، برصاص مسلحين غرب مدينة العريش، قبل فرار المسلحين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نصب المسلحون كمينا على الطريق الدولي، وبدأوا في تفتيش سيارات المواطنين إلى أن وصلت السيارة التي تقل العسكريين الثلاثة، وعقب التعرف على هويتهم من قبل المسلحين، أطلقوا الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتلهم.

كما أطلق المسلحون النار على سيارة أخرى يستقلها مدنيون، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله