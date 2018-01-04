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"حساب المواطن" يكشف عن "الفرصة الأخيرة"

أخبار العالم العربي

Reuters Faisal Nasser
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كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الخميس، عن آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الثالثة لمن فاته التسجيل في البرنامج.

وأعلن "حساب مواطن" في تغريدة عبر حسابة في موقع "تويتر" أن الأربعاء القادم الموافق 10 يناير/شباط هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة، وذلك عبر بوابة البرنامج الإلكترونية.

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يذكر أن "حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية في العام 2017 ويدعم الفئات المتوسطة والقليلة الدخل من السعوديين بمنحهم مبالغ مالية لتخفيف ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه المرتقب، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية

أحمد باديان

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