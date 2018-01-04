البنتاغون يمنح المغرب دعما ماليا لمحاربة الإرهاب

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون منح دعما ماليا للمغرب يبلغ 18 مليون دولار، في إطار المساعدات الأمنية التي خصصتها إدارة ترامب للمغرب.

ومن المقرر أن يخصص هذا الدعم لتعزيز قدرات القوات الأمنية المغربية، على شكل تجهيزات للشاحنات العسكرية، ومسدسات، وبنادق، إضافة إلى الإشراف على تدريب عناصر مغربية للتعامل مع التهديدات الإرهابية الناشئة.

ويعتبر الدعم الجديد الذي حصلت عليه الرباط هو الأقل مقارنة مع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حصلت الأردن على 138 مليون دولار، ولبنان على 120 مليون دولار، وتونس على 31 مليون دولار، والمغرب على 18 مليون دولار، وسلطنه عمان في المرتبة الأخيرة بـ12 مليون دولار فقط.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن أموال البنتاغون الموجهة إلى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تخضع لإجراءات الفحص المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان، خصوصا أنها موجهة للتعامل مع مقاتلي "داعش" العائدين، إضافة إلى التهديدات الحدودية لتلك البلدان.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت في وقت سابق، أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ "جو جو"، في صفقة مع شركة "ريثيون" الأمريكية، وهي الصواريخ المتقدمة التي تركب على مقاتلات "إف 16".

وذكر البنتاغون أنه سيتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة في مصانع الشركة في ولاية أريزونا، وستنتج الشركة قطع غيار ومعدات خاصة بهذه الصواريخ.

المصدر: هسبريس

أحمد باديان