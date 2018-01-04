الجيش اليمني يقطع إمدادات الحوثيين في الحديدة

نقلت وكالة "الإخبارية" السعودية أن قوات الجيش اليمني نجحت في قطع إمدادات الحوثيين من خط الحديدة- مفرق المخا، قرب تعز، وتقدمت قوات الجيش صوب حيس جنوب شرق الحديدة.

كما أعلن الجيش تحرير سلسلة جبال "السلطة" شرقي العاصمة صنعاء.

وتمكن الجيش الوطني اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، مسنودا بالمقاومة الشعبية، من السيطرة على وادي عرفان في حيس جنوب مدينة الحديدة، التي كانت تحت سيطرة الحوثيين.

وأفاد مراسل "إخبارية الحدث"، بأن الجيش الوطني ينفذ عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس.

المصدر: سبق + الإخبارية

هاشم الموسوي