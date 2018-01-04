الإمارات تعلن عودة الإجراءات المتبعة في رحلات الطيران مع تونس

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة الإجراءات المتبعة في رحلات الطيران بين الإمارات وتونس لما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته "وكالة أنباء الإمارات" إن هذا القرار جاء في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية، و"حرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى.. وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول إليها مع الجانب التونسي".

وأضاف البيان، أن الوزارة تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات بين البلدين، "لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات.. الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها".

وكانت السلطات التونسية قررت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية ردا على منع الشركة التونسيات من ركوب طائراتها، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

وقالت الإمارات إن قرارها منع التونسيات من السفر على "الخطوط الإماراتية" هو إجراء مؤقت ولأسباب أمنية.

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المصدر: وكالات

علي جعفر