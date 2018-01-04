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بالصور.. رافعة تحطم 14 سيارة في ميناء الإسكندرية

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بالصور.. رافعة تحطم 14 سيارة في ميناء الإسكندرية
Reuters Amit Dave
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حطمت رافعة سقطت منها 7 حاويات فارغة 14 سيارة جديدة، داخل إحدى ساحات الانتظار في ميناء الإسكندرية، وتسبب الحادث بأضرار مادية كبيرة.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن "رافعة تحمل لفافات حديد، تسببت في الحادث بعد اصطدامها بإحدى الحاويات أمام الساحة الـ9 في المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية".

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وأضاف الغندور: "7 حاويات تساقطت واحدة تلو الأخرى على 14 سيارة ملاكي جديدة، كانت في انتظار جمركتها، وأدى ذلك إلى تحطيمها وحدوث تلفيات بها".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان

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