حبس مسؤولين مصريين ومواطنين أجانب بتهمة الاتجار بالبشر

قالت وكالة " رويترز" نقلا عن وسائل إعلام حكومية مصرية، إن النيابة العامة قررت حبس 75 شخصا بينهم مسؤولون وأجانب على ذمة التحقيقات بتهم من بينها الاتجار في البشر.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في القاهرة عبر بيان، إن تحريات أجرتها الهيئة على مدى 14 شهرا كشفت عن تورط المتهمين في "ارتكاب جرائم الرشوة والتربّح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص".

وأضافت الهيئة المذكورة، أن السلطات ألقت القبض على جميع المتهمين في مداهمات جرت بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية الرسمية، فإن السلطات المصرية عثرت على عملات أجنبية بحوزة المتهمين تعادل ملايين الجنيهات المصرية.

كما ضبطت قوى الأمن خلال المداهمات "ضحايا من الأحداث"، وقررت النيابة العامة تسليم هؤلاء الأحداث لذويهم، أو إلى دور رعاية متخصصة.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة