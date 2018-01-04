البشير يمدد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات العسكرية

مدد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالا في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس.

وقالت وكالة السودان للأنباء: "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير اليوم الخميس مرسوما جمهوريا، بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى."

ويذكر أن سريان قرار وقف إطلاق النار انتهى بنهاية ديسمبر الماضي.

واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق، عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها عام 2011. وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية.

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وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ 20 عاما على الخرطوم، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية أحرزت تقدما في التعاون لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.

المصدر: رويترز

متري سعيد