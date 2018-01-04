مفكر سياسي: إثيوبيا تتعامل مع مصر كإسرائيل

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن ملف "سد النهضة " دخل في مرحلة خطرة للغاية، ومن الواضح أن "الأشقاء في إثيوبيا بمساعدة أشقائنا في السودان يماطلون من أجل فرض أمر واقع".

وأضاف الفقي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن إثيوبيا تنتهج سياسة "إسرائيل" في التعامل مع هذا الملف، ولكن لا بد أن تدرك أن ملف المياه بالنسبة لمصر أمن قومي لا يقبل التأويل.