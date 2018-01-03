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"هيئة الاتصالات" السعودية تفتح تحقيقا عاجلا

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا عاجلا على ضوء الشكاوى التي وصلت إليها من قبل المستخدمين.

وأفادت الهيئة السعودية بأنها تدقق في احتمال وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على حسابها الرسمي في تويتر أنها تقوم بدور رقابي وتنظم سوق الاتصالات وخدماته.

وذكرت الهيئة أنها ستصدر بيانا عقب الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات.

المصدر: تويتر

علي الخطايبة

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