"هيئة الاتصالات" السعودية تفتح تحقيقا عاجلا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا عاجلا على ضوء الشكاوى التي وصلت إليها من قبل المستخدمين.

وأفادت الهيئة السعودية بأنها تدقق في احتمال وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على حسابها الرسمي في تويتر أنها تقوم بدور رقابي وتنظم سوق الاتصالات وخدماته.

وتؤكد #هيئة_الاتصالات بأنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم. — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ٣ يناير، ٢٠١٨

وذكرت الهيئة أنها ستصدر بيانا عقب الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات.

وسيكون هناك بيان إلحاقي بعد الإنتهاء من التحقيق ومايترتب عليه من قرارات، ونؤكد بأن الوطن والمواطن يستحق المزيد. — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ٣ يناير، ٢٠١٨

المصدر: تويتر

علي الخطايبة