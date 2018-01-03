الجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" في ريف حماة

قضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، على مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" في محيط بلدة حربنفسه ووادي العنز في ريف حماة، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وقالت الوكالة إن وحدة من الجيش "أحبطت هجوم مجموعة إرهابية انطلاقا من مواقعها في بلدة حربنفسه باتجاه نقاط الجيش في محيط البلدة وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل ومصاب".

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وذكرت الوكالة أن القوات الحكومية قصفت أحد المقرات الرئيسية لـ"النصرة" في وادي العنز غرب بلدة اللطامنة شمال غرب مدينة حماة بنحو 35 كم، وأسفر القصف عن "تدمير المقر بشكل كامل وسقوط عشرات الإرهابيين" بين قتيل وجريح.

وأفادت "سانا" بأن مجموعات إرهابية عديدة تنضوي تحت زعامة "جبهة النصرة" انتشرت في بلدة اللطامنة ومحيطها، وأن هذه المجموعات تعتدي على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ بشكل متكرر.

المصدر: سانا

قدري يوسف