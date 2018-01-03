التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بـ"الانحياز" للحوثيين

انتقد التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء بعبارات شديدة اللهجة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، واتهمه بالانحياز.

وشدد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي، على أن المنسق الأممي منحاز في مواقفه وتقاريره، مؤكدا أن ما جاء في تقاريره من "المعلومات المغلوطة" الموجهة ضد التحالف عارية عن الصحة "وتثبت ذلك الوقائع".

وأشار المالكي إلى أن ماكغولدريك لم يتطرق في تقاريره وتصريحاته إلى مخالفات مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالرغم من أن هؤلاء يخالفون حقوق الأطفال واتفاقية جنيف، وطالب بـ"تحديد نوعية مهمة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن".

وحمّل المتحدث باسم التحالف الحوثيين المسؤولية عن استغلال الوضع الإنساني في اليمن لتجنيد الأطفال، وكذلك استخدام ألغام بحرية تهدد الملاحة، مؤكدا أيضا فشل الحوثيين الجمعة الماضي في إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه الرياض.

وذكر المتحدث أن التحالف العربى يواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وبالتنسق مع الحكومة، مشيرا إلى أن جميع الموانئ مستمرة في استقبال هذه المساعدات، بما في ذلك ميناء الحديدة الذي مرت عبره 37 سفينة.

وأكد المالكي أن القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تمكنت من تحرير محافظة شبوة بأكملها، وتتقدم على العديد من المحاور في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الأممية وخاصة تلك الصادرة عن ماكغولدريك حملت التحالف العربي المسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في اليمن جراء غاراته على مناطق مأهولة في البلاد، ورفض التحالف هذه الاتهامات مشددا على أن غاراته دقيقة وتُشن على أساس معلومات استخباراتية مدروسة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف