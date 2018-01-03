(صورة) ضابط كويتي رفيع المستوى ينجو من حادث تحطم مروحية في بنغلاديش

أكدت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي كانت تقلهم لحادث تحطم في بنغلاديش.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لبنغلاديش، تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بقمم الأشجار وهبوطها في غير الموقع المخصص لها.

وزارة الدفاع الكويتية

وشددت الوزارة على أنه تم تسجيل خسائر مادية فقط وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع، مضيفة أن رئيس الأركان اتصل بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وكذلك بنائب رئيس الأركان الفريق الركن عبد الله نواف الصباح مؤكدا أن الجميع بخير.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له، قد غادروا البلاد صباح أمس الأول الاثنين، في زيارة رسمية لجمهورية بنغلاديش الشعبية.

المصدر: الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"