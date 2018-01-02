بالفيديو.. طلاب فلسطينيون يهاجمون أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

قاطع طلاب فلسطينيون الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم خلال محاضرته في جامعة تل أبيب، مهاجمين إياه بالاتهامات بالتطبيع مع إسرائيل وخيانة بلده مصر.

وهتف الطلاب بـ"عاش نضال الشعب الفلسطيني وعاش الشعب المصري الحر".

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد سافر سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن مصر، ليلقي محاضرة بعنوان "دروس من قرن الاضطرابات في مصر".

المصدر: وكالات