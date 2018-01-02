مصر.. تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل

قال محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لهذا الغرض.

وذكر الشريف أن الهيئة حددت سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بحد أقصى 20 مليون جنيه (مليون و125 ألف دولار تقريبا) لكل مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه (280 ألف دولار تقريبا) في حالة الجولة الثانية.

ويتوقع أن تبدأ إجراءات الانتخابات الشهر المقبل على أن تتم في شهر أبريل المقبل.

وأشار الشريف، إلى أن للمرشح الحق في تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أفراد مصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي فرد 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فلم يعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه الترشّح، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو حزيران المقبل.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين مدة كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

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ويبحث رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق ترشيح نفسه. وكان قد خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي شغل المنصب عاما واحدا ثم أعلن الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد نيته الترشح هذا العام. وكان قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.

المصدر: وكالات

إياد قاسم