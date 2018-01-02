بعد الحرم النبوي.. مدون إسرائيلي يدخل أعرق مساجد مصر

أثار المدون الإسرائيلي "بن تسيون تشدنوفسكي" الجدل مجددا بدخوله مسجد عمرو بن العاص الأعرق في مصر وأفريقيا، والتقاطه صورا في المسجد وباحته يوم الخميس الماضي.

كما ظهر "تشدنوفسكي"، المدون في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في مقطع فيديو من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة الفسطاط في حي مصر القديمة وهو يمتطي حصانا، ويرتدي عباءة وفي يده سوط، عند أهرامات الجيزة.

وكان تشدنوفسكي، الذي يدون تحت اسم بن تسيون، قد أثار الجدل بالتقاطه صورا من داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.

المصدر: وكالات