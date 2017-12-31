سوريا.. اشتباكات بين فصائل معارضة و"داعش" في ريف درعا الغربي

أفاد نشطاء معارضون سوريون بأن اشتباكات جرت، اليوم الأحد، بين عدد من فصائل المعارضة وفصيل متحالف مع "داعش" في حوض نهر اليرموك بريف درعا الغربي.

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وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان (الذي مقره لندن) فقد "جرى تبادل إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في محور سحم الجولان بريف درعا الغربي، بين الفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف، وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" من طرف آخر.

المصدر: موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان

قدري يوسف