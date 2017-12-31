أردوغان: تهديدات ضخمة و"جميلة" تواجه تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن التهديدات التي تستهدف أمن وسلامة تركيا "ضخمة".

جاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية دوزجة غربي البلاد.

وقال أردوغان: "عندما نرى ضخامة التهديدات التي تحيط بنا، نقول بأن هذا الأمر جميل، لأنه يدل على مدى خشيتهم منا.. ولكن مهما كانت التهديدات كبيرة، فإننا لن نتخلى عن مكافحتها".

وأردف أردوغان قائلا: "كلما تطورت تركيا، زادت معها التهديدات التي تحيط بنا، وكما يقول القدماء، الكبار تكون همومهم كبيرة، فنحن لم ولن نقبل الذل أبدا".

على صعيد آخر، أكد الرئيس التركي أن الولايات المتحدة تتبنى الديمقراطية عندما تجري الأمور وفقا لمصلحتها، وتستغني عنها حينما تسير الأمور بعكس رغباتها.

وأوضح أردوغان: "أمريكا تقول إنها ستوقف دعم الأمم المتحدة، أين إيمانكم بالديمقراطية، أنتم تتبنون الديمقراطية عندما تجري الرياح بما تشتهي سفنكم، ولكنكم تستغنون عنها عندما تسير الأمور بعكس رغباتكم".

المصدر: الأناضول