شاهد.. مقتل شرطي طعنا في مركز تجاري شهير بمسقط

أعلنت شرطة سلطنة عمان، اليوم السبت، مقتل شخص طعنا بسكين، وإصابة اثنين آخرين، في مجمع "سيتي سنتر"، بالعاصمة مسقط.

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات".

تنعي شرطة عمان السلطانية وفاة أحد أفرادها اليوم أثناء تأديته واجب العمل، وإذ نرجو من الله أن يتغمد روحه مع الشهداء والصِدّقين، كما يتقدم جميع منتسبي جهاز الشرطة بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) 30 décembre 2017

وأضافت في تغريدة أخرى، أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض (سكين)، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين. كما تهيب الشرطة، بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للضحية وهو مضرج بالدماء، في المركز التجاري الشهير، مؤكدين أنه رجل شرطة.

حادث قتل في سيتي سنتر مسقط pic.twitter.com/6zXnCBuqyK — نورا خالد الخالدي (@norakhaldy) 30 décembre 2017

المصدر: وكالات

رُبى آغا