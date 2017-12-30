"الروح الروسية" تتألق في قاعدة حميميم

نظم الفنانون الروس والفرقة الموسيقية "الروح الروسية"حفلة غنائية بمناسبة عيد رأس السنة في قاعدة حميميم في سوريا.

وشارك في الحفلة الفنانون أنطون وفيكتوريا ماكارسكي والمغنيتان زارا ويوليانا غرين والممثل سيرغي ماخوفيكوف والفرقة الموسيقية "الروح الروسية".

وبعد الحفلة نقل الفنانون للعسكريين الروس رسائل التهاني وكلمات الدعم من التلاميذ الروس.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في الـ11 من الشهر الجاري أمرا بانسحاب القوات الروسية من سوريا بعد الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية"الإرهابي. غير أن عمل قاعدة حميميم ومركز التزود التقني في قاعدة طرطوس ومركز المصالحة الروسي في سوريا تواصل عملها. وتنوي روسيا تشكيل مجموعة دائمة في قاعدتي حميميم وطرطوس تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومواصلة مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا