"الروح الروسية" تتألق في قاعدة حميميم

Мы вернулись! Дедушка любимый сказал бы:-"Моя порода!" Так наших ребят порадовали:))))))) Пожалуй, самые незабываемые концерты! Привезли в Москву заботливо собранные для нас мешки с лимонами и солдатский хлебушек для тёщеньки- старшины. А сейчас, наконец-то, Новогодний сюрприз для всех, кто этого ждал: БИЛЕТЫ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ "ЖИВОЙ КОНЦЕРТ", который состоится а воскресенье, 22 апреля, в 19.00 В МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ, УЖЕ НА САЙТЕ: www.makarskie.ru ЛЮБЛЮ ВАС:))))))) Мы вернулись:)

