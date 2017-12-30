تعليق رحلة جوية تقل أطفالا من العراق إلى روسيا بسبب أمهاتهم

أفادت مسؤولة حقوق الإنسان بجمهورية داغستان الروسية مارينا إيجوفا أن رحلة جوية جديدة تقل الأطفال من سجن بغداد ألغيت بسبب رفض الأمهات السجينات التخلي عن أطفالهن.

وقالت: "الرحلة التي كانت مقررة في الـ22 من ديسمبر الجاري لم تتم حتى الآن، لأن السلطات العراقية ترفض الإفراج عن هؤلاء النساء بسبب توجيه اتهامات جدية إليهن. ولم توجه السلطات أية اتهامات إلى الأطفال وهي جاهزة للإفراج عنهم".

وأضافت إيجوفا أن الروسيات الموجودات في سجن بغداد يلفتن أنظار المنظمات الاجتماعية إلى وضع أطفالهن لكنهن ترفضن السماح لهم بالعودة إلى الوطن ويستخدمنهم كورقة ضغط لابتزاز الحكومة.

وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قد نشر في أوائل أغسطس/آب الماضي على صفحته في موقع تويتر فيديو صورته قناة آر تي في مأوى للأيتام في بغداد ويحكي عن الأطفال الروس الذي انضم والداهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وفقدوا بعد تحرير الموصل.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا