مدرعة "هامفي" الأمريكية بمنظومة "كورنيت" الروسية في العراق! (صور)

انتشرت في الإنترنت مؤخرا صور تظهر مزيجا بين مركبة "هامفي" العسكرية المدرعة الأمريكية ومنظومة "كورنيت إي" الروسية المضادة للدروع يستخدمها الجيش العراقي بنشاط في المعارك ضد الإرهاب.

وأدخل عسكريون عراقيون تعديلا على التجهيزات التقليدية لـ"هامفي"، بتثبيت المنظومة المضادة للدروع الروسية "كورنيت إي" على القاعدة المتحركة على سقف المركبة بدلا من الرشاشات الكبيرة العيار M2 Browning، التي تزود بها تلك المدرعات عادة.

В Ираке начали устанавливать российские ПТРК "Корнет" на американские "Хамви" pic.twitter.com/HWZyyEJMSR — Komandante (@KomandanteS17) December 28, 2017

ومنظومة "كورنيت إي" صممت لتدمير الدبابات والمدرعات ذات الحماية الديناميكية والتحصينات العسكرية، وبإمكانها أيضا تدمير الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض، ويصل مداها الأقصى إلى نحو 5.5 كم.

وتعد الصواريخ الموجهة من أنواع 9М133М-2 و9М133ФМ-2 و9М133ФМ-3 الذخائر الرئيسة لـ"كورنيت إي"، فيما تستطيع المنظومة استخدام كل أنواع الصواريخ من أسرة "كورنيت إي".

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا