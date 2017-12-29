مقتل مصور قناة "سما" الفضائية في محافظة إدلب السورية

قتل مصور قناة "سما" الفضائية، كرم قبيشو، وأصيب مراسل القناة عبد الغني جاروخ بجروح جراء الهجوم على الفريق الإعلامي في محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن طاقم قناة "سما" تعرض للنيران من قبل مسلحي "جبهة النصرة" بالقرب من قرية ام حارتين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل المصور وإصابة زميله بجروح.

وأضافت "سانا" أن جاروخ نقل إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حمص تشهد في الفترة الأخيرة اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين.

المصدر: سانا

أنطون زوييف