5 قتلى جراء هجوم على كنيسة في حلوان المصرية وتصفية مهاجم

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين اليوم الجمعة جراء إحباط اعتداء إرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر أمنية تأكيدها تصفية أحد المهاجمين، بينما أفادت صحيفة "الدستور" المصرية بأن القبض ألقي على إرهابي ثان بعد إصابته أثناء مطاردته.

وسبق أن نقل موقع "اليوم السابع" المصري عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية إعلانها عن مقتل شرطييه أثناء تصديهما لمحاولة اقتحام الكنيسة، مضيفة أن قوات الأمن فرضت سيطرتها على المنطقة بالكامل وتلاحق إرهابيا آخر هرب بواسطة دراجة نارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيدا لإلقاء القبض عليه.

وأكد الموقع تفكيك عناصر الأمن حزاما ناسفا كان بحوزة الإرهابي الذي تم القضاء عليه.

من جانبها، أفادت صحيفة "المصري اليوم"، نقلا عن مصادر أمنية، أن الحصيلة الأولية للحادث هي مقتل شرطي وثلاثة مدنيين وتصفية إرهابي.

ونشرت وسائل الإعلام أول صورة من موقع الحادث، وهي تظهر جثة قيل إنها للمهاجم.

www.elwatannews.com

يتبع..