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مقتل ضابطين ومجند في هجوم مسلح جنوبي القاهرة

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مقتل ضابطين ومجند في هجوم مسلح جنوبي القاهرة
elmwatin.com
هجوم مسلح استهدف محطة تحصيل رسوم في محافظة بني سويف المصرية
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قتل ضابطان ومجند بهجوم شنه مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، استهدف محطة لتحصيل رسوم في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة، حسبما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الاعتداء وقع أمام واحة ميدوم على الطريق الفرعي بين مدينة الواسطي الموجودة شمالي محافظة بني سويف والصحراوي الغربي. وعلى الفور دفعت قوات الأمن بأربع سيارات إسعاف لنقل جثث القتلى إلى مستشفى الواسطي.

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وذكرت التقارير أن قوات أمنية إضافية نقلت إلى مكان الحادث من أجل تمشيط المنطقة، أملا في الوصول لمنفذي العملية الإرهابية.

المصدر: مصر فايف+ المصريون+ اليوم السابع

قدري يوسف

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