قوات حفتر تعلن تحرير بنغازي بشكل كامل

أعلنت "قوات شرق ليبيا"، اليوم الخميس، أنها انتزعت السيطرة بالكامل على بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، من قبضة "الإرهابيين".

وقال اللواء ونيس بوخمادة، قائد الغرفة الأمنية المركزية في قوات الجيش الوطني الليبي (التابع للمشير خليفة حفتر)، لـ"رويترز"، إن قوات الجيش تسيطر الآن بالكامل على منطقة خريبيش، آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

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وفي تصريحات صحفية أخرى، اليوم، قال بوخمادة: "وعدنا أهالي مدينة بنغازي العتيدة بتطهيرها من الإرهاب والتطرف ووفينا بوعودنا". وأضاف أن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى "ستعمل على ضبط وحفظ الأمن، وستتعامل مع الخارجين عن القانون والخلايا النائمة بقوة القانون".

وكان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب الليبي المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني، أطلق، في مايو/أيار 2014، "عملية الكرامة" ضد تحالف من الإسلاميين والثوار السابقين الذين شاركوا في إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن حفتر تحرير مدينة بنغازي "بكاملها من كل الجماعات الإرهابية"، لكن معارك كانت مستمرة إلى اليوم في منطقة خريبيش.

وكانت المعارك على بنغازي بين قوات حفتر ومجموعات مسلحة مختلفة، جزءا من النزاعات التي تمزق ليبيا منذ للإطاحة بالقذافي.

المصدر: وكالات

قدري يوسف