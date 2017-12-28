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RUPTLY
رئيس منصة موسكو لـ RT: لا رفض ولا قبول لمؤتمر الحوار الوطني السوري بل تريث لاستجلاء الوضع
تاريخ النشر:
28.12.2017
|
20:11 GMT
|
آخر تحديث:
28.12.2017
|
20:30 GMT
|
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الأزمة السورية
مؤتمر الحوار الوطني السوري
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