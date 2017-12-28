رئيس منصة موسكو لـ RT: تصريح العريضي لا يعبر عن موقف هيئة التفاوض من المشاركة في مؤتمر سوتشي

قال رئيس منصة موسكو المعارضة قدري جميل لـRT إن وفد هيئة التفاوض للمعارضة السورية لم يتخذ بعد قرارا برفض أو قبول المشاركة في مؤتر سوتشي، ذاكرا أن الهيئة تنتظر استجلاء الوضع.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على إعلان المتحدث باسم هيئة التفاوض للمعارضة السورية، يحيى العريضي عن رفض الهيئة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر انعقاده في سوتشي نهاية يناير/كانون الثاني القادم، قال جميل إن الهيئة، بحسب معلوماته، لم تتخذ بعد أي قرار بشأن المشاركة في المؤتمر "لا بالقبول لا بالرفض وإنما القرار كان التريث للنظر واستجلاء الوضع والاتصال مع كل الجهات، بما فيها الروسية، لمعرفة التفاصيل".

وأضاف: "لذا التريث هو سيد الموقف الآن لدى هيئة التفاوض".

وأكد جميل أن العريضي بهذه التصريحات لا يعبر عمليا عن موقف وفد الهيئة من المؤتمر.

وأشار إلى أن تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تعزيز وحدة وفد المعارضة، التي لا تزال "غض العود"(لم تكتمل قوتها بعد).

وأشار رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية إلى أن تصعيد الهجمات على مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي من شأنه دعم مسار جنيف من ناحية سياسية، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية.

ورفض جميل وضع أي شروط مسبقة قبل بدء المؤتمر.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا