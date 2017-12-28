العراق وسوريا تتفقان على تبادل الطاقة الكهربائية

وقع وزيرا الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، والسوري محمد خربوطلي، اليوم الخميس، على اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين في فترات حمل الذروة.

وقال الفهداوي، في بيان صحفي صدر اليوم: "تم الاتفاق مع وزير الكهرباء السوري محمد خربوطلي على تبادل الطاقة الكهربائية بين المنظومتين العراقية والسورية في فترات اختلاف الأحمال".

وأضاف الوزير العراقي: "هناك فائض من الطاقة الكهربائية لدى المنظومة العراقية في أشهر اعتدال درجات الحرارة (الربيع والخريف) في العراق وانخفاض في الطلب على الكهرباء والتي يمكن نقلها إلى المنظومة السورية"، مشيرا إلى فائض بالطاقة الكهربائية في المنظومة السورية في أشهر الشتاء والصيف، بالإمكان نقلها إلى المنظومة العراقية لسد جزء من الحاجة في أشهر حمل الذروة.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي على أن إنجاز المشروع سيعود بالنفع على الجانبين وسيدعم المنظومة الكهربائية السورية حيث سيتم من خلال خطوط الربط نقل الطاقة الكهربائية بما يعادل 600 ميغاواط.

وكان وزير الكهرباء العراقي وصل دمشق منذ يومين برفقة وفد فني لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ووضع برنامج زمني لتوصيف وتنفيذ وإعادة تشغيل خطي التوتر العالي 400 كيلو فولط و230 كيلو فولط اللذين سينقلان الطاقة الكهربائية بين البلدين خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد استهدافها من قبل عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا