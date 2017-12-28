نتنياهو: نظرة العالم العربي تجاه إسرائيل تتغير نحو الأفضل

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تغيرات طرأت على الرأي العام في الدول العربية بشأن إسرائيل، ويزداد عدد الناس المؤيدين لإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وقال نتنياهو اليوم الخميس: "هذا يحدث الآن بين الحكومات، ولكن ما يبعث على الأمل أكثر بالنسبة لي، وهذا قد يفاجئكم، هو أن هذا يحدث أيضا وسط أقسام كبيرة من الرأي العام في العالم العربي".

وتابع نتنياهو قائلا: "كيف أعرف ذلك؟ نحن نجري استطلاعات، ويطرح سؤال مفاجئ: "كم منكم يعتقد بأنه ينبغي أن تكون هناك اتصالات مع دولة إسرائيل؟". في وقت سابق كان العدد هو الصفر. واليوم هو ابتداء من 20 بالمئة ويزداد حتى 50 بالمئة".

وأضاف: "المجتمع في العالم العربي يبدأ يدرك هذا. وإن إسرائيل تتطلع نحو المستقبل، وهي تصبح إحدى الدول الأكثر تطورا في العالم، ونحن نريد أن تكونوا أنتم جميعا جزءا من قصة النجاح هذه".

ويأتي ذلك بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصوتت ضد هذا القرار إسرائيل والولايات المتحدة و7 دول فقط.

المصدر: يديعوت احرونوت

أنطون زوييف