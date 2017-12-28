هيئة التفاوض للمعارضة السورية ترفض حضور "مؤتمر سوتشي"

أكد المتحدث باسم هيئة التفاوض للمعارضة السورية يحيى العريضي أن الهيئة رفضت مقترح موسكو بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بصيغته الحالية بسبب الخلاف حول بشار الأسد.

إقرأ المزيد

وأعرب العريضي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، عن اعتقاده أن لقاء سوتشي "لمن يقبل بالأسد ونظامه" فقط.

إقرأ المزيد

وقال: "ترى الهيئة أنه عندما تصرح موسكو بأن نظام الأسد لا يناقش، فهي تقول إن عملية الانتقال السياسي إلى دولة غير طائفية لكل مواطنيها والمنصوص عليها في القرار 2254 أيضا لا تناقش. وبذا تفرغ موسكو مؤتمرها من مضمونه، وتتجاوز القرارات ذات الصلة بالقضية السورية. ومن هنا لا يمكن للهيئة أن تخرج عن مطالب الشعب السوري، ولا عن قرارات الشرعية الدولية، فما تطرحه موسكو بشكله الحالي مرفوض"، بحسب "سبوتنيك".

وقبل نحو أسبوع، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن المؤتمر سيجري بمشاركة 1500 ممثل عن المعارضة السورية في الداخل والخارج والفصائل المسلحة وسيتمحور حول مسائل إصلاح دستوري وانتخابات في سوريا بإشراف أممي.

وأشار لافرينتييف إلى أن الجانب الروسي قد دعا للمشاركة في أعمال المؤتمر جميع القوى السورية، التي "ترفض الإرهاب والتطرف بأي أشكال"، مشددا على أن الجماعات التي تفضل حل المشاكل بالطرق العسكرية واستخدام الوسائل الإرهابية سيتم القضاء عليها، وفق وكالة "تاس".

وكان لافرينتييف قد أكد أن حزب الاتحاد الديمقراطي لن يشارك في المؤتمر، بسبب معارضة تركيا، موضحا أن الأكراد سيكونون ممثلين في مؤتمر سوتشي بشخصيات حيادية لا تنتمي إلى أحزاب سياسية.

كما رفضت نحو 40 جماعة سورية معارضة بينها فصائل مسلحة، المشاركة في مؤتمر سوتشي، متهمة موسكو بالسعي للالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

زاخاروفا: مشاركة الأكراد في مؤتمر سوتشي لا تزال موضع بحث

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أجرته اليوم: "فيما يخص موضوع مشاركة ممثلي الأكراد في أعمال المؤتمر، فإن الشخصيات العامة وممثلي الحركات الكردية والحركات السياسية، والحركات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تضمها المعارضة الداخلية، والمعارضة الموجودة في الخارج، كل هذه المواضيع تدرس حاليا".

وتابعت: "والتحدث أو التأكيد حول مشاركة عنصر ما في هذا العمل الواسع لا يزال سابقا لأوانه".

ومن المقرر أن يستضيف منتجع سوتشي على شاطئ البحر الأسود جنوب روسيا مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومي الـ29 والـ30 من يناير/كانون الثاني القادم.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا