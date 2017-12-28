بابا نويل يحضر مؤتمر الخارجية الروسية

فاجأت الخارجية الروسية الحاضرين للمؤتمر الصحفي الدوري للمتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، بدعوة بابا نويل لبدء هذه الفعالية برفقة الناطقة الرسمية.

وانطلق المؤتمر الصحفي لزاخاروفا، اليوم الخميس، بقراءة بابا نويل عدة "رسائل" له من الولايات المتحدة.

وجاء في واحدة من تلك الرسائل أن الصحفية الأمريكية من قناة "CNN"، كريستينا أمانبور، اعتذرت من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استخدامها، خلال مقابلة معه، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، صورة لطفل سوري من مدينة حلب، يدعى عمران دقنيش.

وادعت عدة صحف وقنوات في الولايات المتحدة ودول أوروبية أن دقنيش أصيب بجروح جراء ضربة شنتها القوات الروسية على حلب ودمرت بيته، إلا أن والد الطفل أكد لاحقا أن الإعلام الغربي استغل ابنه لتشويه صورة روسيا، فيما نفى التقارير عن الغارة.

وأشار بابا نويل في المؤتمر الصحفي للخارجية الروسية، اليوم، إلى أن أمانبور عليها أن تعتذر أيضا من عمران دقنيش نفسه.

كما تلا بابا نويل رسالة أخرى قال إنها من وزارة العدل الأمريكية، التي طلبت منه أن ينهي وجود كل من قناة RT ووكالة "سبوتنيك".

ورد بابا نويل على هذا الطلب بالقول: "يا أصدقاء، إنني قادر على فعل كل شيء، لكن ليس بوسعي القضاء على RT".

وقال الضيف غير المتوقع في المؤتمر الصحفي بعد ذلك إن عليه أن يغادر إلى الوزارات الأخرى، واعدا بأنه سيأتي بهدايا في العام المقبل.

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية

رفعت سليمان