متطوعون سعوديون في الحرب ضد إسرائيل

نشر صندوق الملك عبدالعزيز للأبحاث والمحفوظات فيلما وثائقيا تحت عنوان "نداء الشجاعة" حول مشاركة ومآثر المتطوعين السعوديين في أول حرب عربية –إسرائيلية عام 1948.

أفادت بذلك صحيفة "أراب نيوز"، وذكرت أن الفيلم نشر على المواقع الرسمية للصندوق في يوتيوب وتويتر.

ويتحدث الفيلم عن تاريخ مشاركة السعودية وعن دورها في إنقاذ الأراضي الفلسطينية خلال حرب 1948 والتي لا يزال صراعها مستمرا حتى يومنا.

حينذاك في مايو 1948 توجه متطوعون سعوديون من عسكريين ومدنيين إلى منطقة النزاع لحماية ومساعدة الفلسطينيين.

ووفقا للإحصاءات الواردة في الفيلم فقد بلغ عدد المتطوعين السعوديين 513 شخصا، قتل منهم 134 شخصا، وأصيب 34 آخرون بجروح خطيرة. وبعد عودتهم نال 130 متطوعا منهم أوسمة من الملك السعودي.

ويتحدث الفيلم عن الإعداد والمرحلة الأولى من الحرب وعن مسارها والمراحل الرئيسية للمواجهة بين العرب واليهود. ويحصل المشاهدون على فرصة لرؤية لقطات فيديو حصرية صورت خلال القتال، والتعرف على أبطال الأحداث.

ويقول الفيلم إن المتطوعين السعوديين انتقلوا في البداية إلى سوريا حيث خضعوا لتدريبات قتالية وتكتيكية وبعد ذلك نقلوا إلى مدينة غزة للدفاع عنها وبقوا هناك حتى نهاية الحرب.

ويولي الشريط السينمائي الاهتمام الخاص لأول ملك للسعودية عبد العزيز آل سعود، الذي، ووفقا للفيلم، أدرك أهمية الأحداث الجارية وأبدى الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية، وكان منذ البداية يدعو لحلها سريعا.

المصدر: تاس

إدوارد سافين