بغداد تنفي تمديد تعليق الرحلات الدولية إلى كردستان العراق

نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تقارير إعلامية عن تمديد تعليق الرحلات الدولية من وإلى مطارات إقليم كردستان العراق حتى أواخر فبراير/شباط المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سالم السوداني في حديث لقناة "السومرية نيوز": "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تمديد تعليق الرحلات الدولية لمطارات إقليم كردستان إلى شباط المقبل، عار عن الصحة"، مبينا أن "الأجواء في المطارين مغلقة إلى إشعار آخر".

إقرأ المزيد

وأضاف السوداني قائلا: "إعادة فتح الأجواء من عدمها من صلاحيات ومهام الحكومة (الاتحادية)".

وأعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح، الخميس، للصحفيين أن "وزارة النقل (العراقية) أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مطاري أربيل (شمال) والسليمانية (شمال شرق)، تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى الـ28 فبراير/شباط"، مضيفة أن "الرحلات الداخلية فقط مسموح بها".

وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين في خطوة عقابية، ضمن إجراءات أخرى، ردا على الاستفتاء حول انفصال الإقليم، والذي نظمته سلطات كردستان العراق، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وألغته بغداد باعتباره غير قانوني.

ومنذ بدء سريان الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد، ويتعين على الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة عن السلطات الكردية دون إذن السلطات الاتحادية، أن يقدموا طلبا إلى

بغداد.

المصدر: السومرية نيوز + أ ف ب

قدري يوسف