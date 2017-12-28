النيابة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال عهد التميمي لمدة أسبوع

طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية الناشطة، عهد التميمي، لمدة أسبوع إضافي.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن النيابة تقدمت بهذا الطلب بحجة استكمال التحقيق مع التميمي.

وتعقد محكمة عوفر العسكرية جلسة للنظر في قضية التميمي ودراسة الدعوة لتمديد اعتقالها، إلا أنها لم تصدر حتى الآن قرارا حول هذا الشأن.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي فجر 19 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تضرب جنديين إسرائيليين في محاولة لطردهما من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

وتظهر عهد في الشريط مع قريبتها نور وهما تقتربان من الجنديين الذين يستندان إلى جدار منزل عائلة التميمي، وتبدآن بدفع العسكريين، وثم تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

وأثار الحادث غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك "إهانة لجيشهم".

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وقد عقب ليبرمان على اعتقال الجيش لعهد بالقول: "كل من في محيطها، ليس فقط الفتاة، ولكن أيضا ذووها لن يفلتوا مما يستحقونه".

وسبق للتميمي أن تسلمت جائزة "حنظله للشجاعة" عام 2012، من قبل بلدية "باشاك شهير" في اسطنبول، لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي، والتقت آنذاك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته.

المصدر: معا + الأناضول

رفعت سليمان