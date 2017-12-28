 
مباشر
عاجل
المدعي العسكري الإسرائيلي يطالب تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لمدة أسبوع آخر

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق
deirezzor24.net
غارة للتحالف الدولي على مواقع "داعش" في دير الزور السورية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jomu

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

إقرأ المزيد
لافروف: التحالف لا يحارب المسلحين بسوريا لافروف: التحالف لا يحارب المسلحين بسوريا

وقالت القيادة، في بيان، اليوم الخميس: "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة