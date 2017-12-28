البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

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وقالت القيادة، في بيان، اليوم الخميس: "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف