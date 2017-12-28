مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بمدينة سان بطرسبورغ

دانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 28 الجاري، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبورغ، وأسفر عن إصابة نحو 13 شخصا.

وأعرب البيان عن وقوف مصر حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الروسي في مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بالإضافة إلى الامتناع عن توفير ملاذ آمن لعناصره، مشددا على أهمية مكافحة تلك الظاهرة من منظور شامل.

هذا وكان تفجير بعبوة ناسفة استهدف مركزا تجاريا، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، أسفر عن إصابة 13 شخصا. وقد أكدت السلطات الروسية أن الهجوم عمل إرهابي.

المصدر: RT