الخارجية الروسية: متطرفون يحاولون عرقلة إطلاق حوار سوري واسع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه على خلفية نجاح لقاء أستانا حول سوريا، يحاول مختلف المتطرفين عرقلة إطلاق حوار سوري – سوري واسع وشامل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إن "نجاح الاجتماع في أستانا دفع مختلف المتطرفين السياسيين لتكثيف نشاطهم. وهم يحاولون عرقلة بدء الحوار السوري – السوري الواسع والشامل، والخطوات العملية لوضع ملامح النظام السياسي في سوريا ما بعد النزاع".

يتبع..