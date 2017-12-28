بوغدانوف يبحث مع سفيري إيران وسوريا التحضير إلى "مؤتمر سوتشي"

بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف مع كل من السفيرين، الإيراني مهدي سنائي، والسوري رياض حداد، لدى موسكو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في نهاية يناير.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان صدر اليوم الخميس، عقب لقاء بين بوغدانوف وسفير إيران في موسكو، مهدي سنائي، بأن الطرفين تبادلا للآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على سوريا واليمن.

وعند بحث مسألة التسوية للأزمة السورية تم التركيز على جوانب التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في سياق مخرجات الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا وفي إطار التحضير لإجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29-30 من يناير/كانون الثاني القادم.

وبخصوص اجتماع بوغدانوف مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، قالت الخارجية الروسية في بيان آخر: "خلال الحديث نوقش تطور الوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مجموعة المواضيع المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة السورية".

وأضافت الوزارة: " أولي اهتمام خاص بنتائج الاجتماع الدولي الثامن حول سوريا الذي عقد في أستانا في 21-22 ديسمبر الماضي، إضافة إلى سير الإعداد إلى إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

هذا وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لاتفاق الهدنة في سوريا قد أعلنت في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، عن تنظيم مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري في 29-30 يناير/كانون الثاني. وسيعقد اجتماع تحضيري خاص في 19-20 من الشهر نفسه.

يذكر أنه تمت دعوة ممثلي كافة الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، والسلطات، والمعارضة الداخلية والخارجية، للمشاركة في هذا المؤتمر، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، كمراقبين.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا، أولغا رودكوفسكايا