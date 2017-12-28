الأمن الإلكتروني السعودي: تصدينا لمحاولات تنصت واختراق!

أعلن مركز الأمن الإلكتروني السعودي، عن إحباط محاولات تنصت واختراق على الأنظمة الإلكترونية لجهات رسمية بالمملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن هذا المركز المختص أنه "رصد محاولات استهداف إلكترونية لجهات سعودية، منها محاولات تنصت واختراق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 ديسمبر2017، لافتا إلى أن "نسبة الاختراق أو المحاولات بلغت 59% فيما بلغت زراعة البرامج الخبيثة 19%".

وأوضح مركز الأمن الإلكتروني السعودي "أن نسبة التهديد الذي كان يهدف لسرقة المعلومات من القطاعات الإلكترونية وصلت 5%، والهجمات التدميرية ومحاولات التنصت أو قطع التواصل في القطاعات الحكومية بلغت نسبتها 1%.".

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وأفاد تقرير للمركز بأنه "خلال الربع الثالث من العام 2017، كان القطاع الحكومي هو أكثر القطاعات استهدافاً بنسبة 65% نظراً للعوامل السياسية المحيطة والتي تستخدم الهجمات الإلكترونية كعامل تخريب، ثم قطاع الطاقة بـ 8%، وقطاع الاتصالات بـ 7% لما تمثله من أهمية وطنية، والتي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني".

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر